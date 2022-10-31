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В Бурятии в наводчики мобилизовали мужчину с очень плохим зрением

В Бурятии в наводчики мобилизовали мужчину с очень плохим зрением
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Благодаря помощи ОНФ его удалось вернуть домой

Житель Бурятии с высокой степенью близорукости (один глаз минус 8, а второй – минус 12) и сопутствующим косоглазием попал под частичную мобилизацию. Его направили в воинскую часть в Забайкальском крае. Там ему сообщили, что он зачислен в наводчики. И это несмотря на его большие проблемы со зрением.

Родные мужчины обратились за помощью в Общероссийский народный фронт.

- Мы оформили обращение в правительство Бурятии с просьбой о проведении медицинского обследования мобилизованного. Выяснилось, что мужчина имеет миопию высокой степени, с косоглазием. По данному случаю направили ходатайство в правительство Бурятии, после чего мужчина был демобилизован и отправлен домой, - рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.

Сейчас демобилизованный проходит лечение.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее благодаря помощи ОНФ в Бурятии вернули домой отца, в одиночку воспитывающего трёхлетнего ребёнка. 
ОНФ

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