Каждые две недели посетителям покажут два новых экспоната
В октябре 2023 года музею истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в Улан-Удэ исполнится 100 лет. Череду юбилейных событий откроет выставочный проект «АРТеФАКТЫ. 100».
- 10 октября 1923 года решением Бурятского революционного комитета был организован Бурят-Монгольский национальный музей. В 1926 году под новый музей было передано здание на Профсоюзной, 29, в котором он существует до настоящего времени, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
За сто лет собрание музея преумножилось более чем на 150000 экспонатов. Именно они и станут «главными героями» выставки, рассказывая об исторических событиях, об искусстве и культуре, о знаменательных датах и замечательных людях, внёсших свой вклад в развитие и процветание республики. Каждые две недели на протяжении года в фойе музея будут представлены два экспоната из коллекции нацмузея: произведения искусства и артефакты истории.
3 ноября в 15:00 в музее истории Бурятии состоится презентация самых первых экспонатов музея. На выставке будет представлен знаковый экспонат под инвентарным номером №1, с которого началась история музейных коллекций. Это буддийская танка Манджугхоша – одна из форм Бодхисаттвы Манджушри, покровителя мудрости и знаний. Второй экспонат – икона Казанской Божьей матери – покровительница и защитница России, символ народного единства.
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Музей истории Бурятии откроет выставку к столетнему юбилею
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