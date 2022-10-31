В Улан-Удэ сместят остановки в центре города





Повыше будет перенесён нерегулируемый пешеходный переход на улице Жуковского. Работы планируют сделать до конца этого года.



- Этот нерегулируемый пешеходный переход держит весь поток и в час пики образовывает дополнительную нагрузку. Мы его перенесём на 15 метров повыше по улице Жуковского. Сейчас всё обсчитают, думаю, это будет относительно небольшие затраты. Постараемся сделать в этом году, - заявил Юрий Ткачёв.



