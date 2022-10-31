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В Улан-Удэ сместят остановки в центре города

В Улан-Удэ сместят остановки в центре города
Общество, 
На этом месте запретят разворот и установят пешеходный светофор

В центре Улан-Удэ планируют перенести автобусную и трамвайную остановки «Советская» и «Площадь Советов». Такая мера будет принята в целях разгрузки транспортного узла с проспекта 50-летия Октября до улицы Балтахинова и для улучшения проходимости пешеходов.

Так, здесь запретят разворот на рельсовом переезде и установят пешеходный светофор. Судя по эскизу, остановку перенесут немного поближе к магазину «Спутник», а трамвайная площадка станет ближе к пешеходному переходу.

- Мы понимаем, что это будет трудозатратно, но у нас есть мысли, как это сделать. Проходимость будет лучше, и дорожный поток забиваться не будет. Эту модель нужно подгрузить в транспортное моделирование. Просчитать все потоки, которые там проходят. Необходимо будет нашим структурным подразделениям рассчитать в рамках своих компетенций, - сообщил на брифинге председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачёв.

Помимо этого, планируется перенести пешеходный светофор рядом с «Бурятэнерго» за перекрёсток улицы Чертенкова и проспекта 50-летия Октября. «Пешеходный переход соответственно тоже будет перенесён», - отметил Ткачёв.

Повыше будет перенесён нерегулируемый пешеходный переход на улице Жуковского. Работы планируют сделать до конца этого года.

- Этот нерегулируемый пешеходный переход держит весь поток и в час пики образовывает дополнительную нагрузку. Мы его перенесём на 15 метров повыше по улице Жуковского. Сейчас всё обсчитают, думаю, это будет относительно небольшие затраты. Постараемся сделать в этом году, - заявил Юрий Ткачёв.


Как сообщал «Байкал-Daily», новую временную схему движения по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ решили продлить до 20 ноября.
остановка общественного транспорта

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