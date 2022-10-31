1 ноября он остановится в Северобайкальске, 2 ноября – в Таксимо
Передвижная резиденция всероссийского Деда Мороза сделала остановку в четырёх городах Иркутской области. Первыми главного зимнего волшебника 29 октября встречали жители Тайшета. Здесь состоялась большая праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которую посетили более 12 тысяч человек.
На вокзале Падунские Пороги города Братска праздничный состав принимал посетителей в течение шести часов. А для жителей Железногорска-Илимского и Усть-Кута было подготовлено яркое часовое представление.
Поезд Деда Мороза отправился дальше по БАМу. С праздничной программой его ждут 1 ноября в Северобайкальске, 2 ноября в Таксимо и 3 ноября в Новой Чаре. Совершив путешествие по Дальнему Востоку и Забайкальскому краю, передвижная резиденция вновь вернётся в Бурятию и Иркутскую область и посетит 15 ноября Улан-Удэ и Мысовую, 16 ноября Слюдянку и Иркутск, 18 ноября – Черемхово, Зиму и Нижнеудинск.
Всего в маршруте сказочного поезда более 130 городов по всей стране.
Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждёт развлекательная праздничная программа, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В мероприятии могут принять участие все желающие. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
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Поезд Деда Мороза из Великого Устюга приедет завтра в Бурятию
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