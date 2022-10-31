В Улан-Удэ у пассажира трамвая расплавилась обувь

В МУП «Управление трамвая» прокомментировали ситуацию



В трамваях Улан-Удэ с начала сентября стартовал «отопительный сезон». Для комфорта пассажиров сиденья снабжены обогревом. Однако один из горожан на своём опыте убедился, что с обогревом нужно быть осторожнее – он чуть не лишился подошвы на кроссовках. Фотографии появились в паблике «Аноним 03».



Молодой человек прислонил кроссовок к сиденью, стоящему впереди, как раз к тому железному основанию, где и проходит обогрев. В результате через некоторое время, небольшая часть его подошвы расплавилась, а некоторые фрагменты даже прилипли к соседнему креслу.



В комментариях часть пользователей отметили, что пассажиру не стоило прислонять свою обувь к печке, и что такой исход закономерен. Другие же делятся мнением, что обогрев в некоторых трамваях на самом деле чересчур сильный.



«В середине октября ехала на «Львёнке», не выдержала и вышла на следующей остановке. Просто невозможно было ехать, на улице тепло, а в трамвае вообще Африка. Я ещё так подумала: на улице не зима, зачем так сильно обогреватели включили», - рассказала горожанка.



Так или иначе, большинство пользователей сошлось на том, что всем угодить не получится, и лучше уж пусть в трамваях будет тепло, чем холодно.



В свою очередь, в МУП «Управление трамвая» выразили сожаление по поводу случившегося.



- С первого сентября, в целях защиты людей от коронавируса, чтобы пассажиры не мёрзли, не болели, было принято решение включать обогрев. Обогрев включается в утреннее время и выключается ближе к обеду, к 11-12 часам, когда на улице становится теплее. Обогрев в трамваях не регулируется, его можно только включить и выключить. Однако, если пассажирам кажется, что в трамвае становится слишком жарко, они всегда могут обратиться к кондуктору с просьбой об отключении обогрева. Если происходят такие ситуации, как в случае с расплавленной подошвой, пассажир имеет право обратиться в Отдел безопасности движения. Также стоит помнить, что место кондуктора обогревается больше всего, и пассажирам необходимо быть аккуратными, не ставить рядом с ним или сверху него пакеты, а также не опираться обувью, - пояснили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».

