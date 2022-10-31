Посетителям покажут культовые предметы сибирских и дальневосточных шаманов
27 октября в Благовещенске открылась выставка «Эхо шаманского бубна», посвящённая сибирскому и дальневосточному шаманизму. Основой выставки стали материалы из фондов Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского, дополненные экспонатами Амурского областного краеведческого музея. Посетители смогут увидеть культовые атрибуты эвенков, бурят, сойотов, тофаларов, якутов и народов Нижнего Амура.
Из Иркутской области на Дальний Восток отправились несколько десятков уникальных предметов: шаманские костюмы и короны, а также аксессуары, отражающие сакральную силу шаманов: бубны, колотушки, трости, онгоны. Дополняют экспозицию фотографии шаманов и ритуальных обрядов.
Выставка будет работать в Благовещенске до 4 декабря, затем шаманская коллекция вернётся обратно в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея.
Возрастное ограничение 6+
Справка
Коллекция предметов шаманского культа Иркутского областного краеведческого музея начала формироваться с конца XIX века. Первые предметы шаманизма появились в музее в 1883 году. Собирали коллекцию многие известные учёные, среди которых Матвей Хангалов, Доржи Ринчино, Дмитрий Клеменц, Владимир Богораз и другие.
На основе коллекции была сформирована выставка, которая была показана в национальном музее истории в Улан-Баторе (2007), в Забайкальском краевом краеведческом музее имени Кузнецова (2009), в национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа (2018), в посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района (2020) и других местах.
В Приамурье открылась выставка о шаманизме бурят, эвенков и сойотов
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