По пути маршрута будет перекрыто движение для всех видов транспорта
4 ноября в столице Забайкальского края состоится крестный ход, посвящённый празднованию Дня народного единства, чествованию Казанской иконы Божией матери и престольного праздника Казанского кафедрального собора Читы. Время проведения мероприятия: с 9:30 до 10:30.
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита», маршрут движения колонны пройдёт: от Казанского кафедрального собора - ул. Бутина - ул. Петровская - ул. Ленинградская - ул. Ленина - площадь им. Ленина - ул. Бутина - ул. Амурская - до Казанского кафедрального собора.
В связи с этим будет перекрыто движение для всех видов транспорта, включая общественный, с 9:00 до 10:30 по следующим улицам:
- ул. Бутина от ул. Амурская до ул. Петровская;
- ул. Петровская от ул. Бутина до ул. Ленинградская;
- ул. Ленинградская от ул. Петровская до ул. Ленина;
- ул. Бутина от ул. Ленина до ул. Петровская.
4 ноября по Чите пройдёт крестный ход
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