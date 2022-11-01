Он состоится в День народного единства
Праздничный концерт «Мы вместе», посвящённый Дню народного единства, состоится в Иркутске 4 ноября на площади возле стадиона «Труд». В концерте примут участие творческие профессиональные и любительские коллективы, вокалисты, танцоры, представители национально-культурных объединений региона. Всего около 200 человек.
Концертные номера исполнят ансамбль Восточно-Сибирского института МВД, камерный хор губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный коллектив народного творчества РФ «Худайн гол» из посёлка Усть-Ордынский, народные коллективы Иркутского областного дома народного творчества «Зарев цвет» и «Оберег», вокальные студии Иркутска «ШигиДа» и «Sana», детский ансамбль «Галчата».
- Уникальное культурное наследие Прибайкалья, богатство традиций мы постарались отразить и в репертуаре праздничного концерта. Его составят патриотические, народные композиции. Прозвучат произведения отечественных авторов разных лет. Кроме того, зрители увидят яркие танцевальные и эстрадные номера в исполнении коллективов Иркутского областного колледжа культуры. Откроет концерт и споёт финальную песню сводный хор исполнителей Иркутской области, - рассказала министр культуры региона Олеся Полунина.
Увидеть праздничный концерт сможет не только Иркутская область, Сибирь, но и вся Россия, а также зрители в любой точке мира. Прямая трансляция праздника пройдёт на одном из местных телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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Жителям Иркутска покажут праздничный концерт «Мы вместе»
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