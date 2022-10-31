31 октября

30 октября

Популярное

В Улан-Удэ пансионат для престарелых готов более чем на 80%

В Улан-Удэ пансионат для престарелых готов более чем на 80%
Общество,  Фото:телеграм-канал Татьяны Быковой
Стоимость объекта составила миллиард рублей

В микрорайоне Светлый в Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых. Уровень технической готовности пансионата составляет свыше 80%, сообщает министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова. Этот объект она назвала «уникальным и самым масштабным для ДФО».

Строительство пансионата началось в сентябре 2020 года.

В 2022 году на строительство объекта предусмотрено порядка 699,5 млн рублей. Сейчас закупается мебель, оборудование пищеблока, прачечной, медицинское оборудование, спортивные тренажеры и компьютерная техника – стоимостью порядка 50 млн рублей.

Пансионат рассчитан на проживание 150 человек, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Стоимость строительства составляет более 1 млрд рублей. По плану объект введут в эксплуатацию в 2023 году, его открытие будет приурочено к 100-летию образования Республики Бурятия, пояснил министр соцзащиты населения.

Как сообщал «Байкал-Daily», здание пансионата создано в виде полусолнца, состоит из 10 блоков, из которых пять – жилые, пять – хозяйственные. Дизайн-проект пансионата разрабатывался с привлечением специалистов международного уровня, по поручению Минтруда РФ. 

пансионат строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Кабанского района встретился с мобилизованными земляками
Глава Кабанского района встретился с мобилизованными земляками
Общество, 31.10.2022
Солдатам привезли всё необходимое, собранное неравнодушными земляками
В Улан-Удэ пансионат для престарелых готов более чем на 80%
В Улан-Удэ пансионат для престарелых готов более чем на 80%
Общество, 31.10.2022
Стоимость объекта составила миллиард рублей
В заказнике в Бурятии установили фотоловушки
В заказнике в Бурятии установили фотоловушки
Общество, 31.10.2022
С помощью камер будут следить и за животными, и за нарушителями
Мэр Улан-Удэ открыл стадион в школе №50
Мэр Улан-Удэ открыл стадион в школе №50
Общество, 31.10.2022
Игорь Шутенков: «Двери для занятий открыты всем желающим»
В Улан-Удэ крупный дорожный эксперимент продлили до 20 ноября
В Улан-Удэ крупный дорожный эксперимент продлили до 20 ноября
Общество, 31.10.2022

На прошлой неделе там не случилось ни одной аварии

В Бурятии ночами похолодает до -21
В Бурятии ночами похолодает до -21
Общество, 31.10.2022
Поздняя осень вступает в свои права
Бурятские артисты порадовали военнослужащих-земляков
Бурятские артисты порадовали военнослужащих-земляков
Общество, 31.10.2022
«Бойцы не хотели нас отпускать, мы ещё долго стояли в обнимку и пели бурятские песни», - рассказывает артистка
За либретто к рок-мюзиклу вручили премию главы Бурятии
За либретто к рок-мюзиклу вручили премию главы Бурятии
Общество, 31.10.2022
«У меня дыхание спёрло», - рассказала обладательница именной премии главы
Житель Иркутской области прятался от приставов в шкафу
Житель Иркутской области прятался от приставов в шкафу
Общество, 31.10.2022
Игравший в прятки мужчина и его сожительница будут привлечены к административной ответственности
Цирк Бурятии представит «Полчаса на чудеса»
Цирк Бурятии представит «Полчаса на чудеса»
Общество, 31.10.2022
Зрители увидят лучшие номера
В Бурятии пройдёт плановая проверка сирен
В Бурятии пройдёт плановая проверка сирен
Общество, 31.10.2022

1 ноября сирены запустят по всей республике

Владивостокская таможня вводит упрощённый порядок оформления автомобилей для жителей всего Дальнего Востока
Владивостокская таможня вводит упрощённый порядок оформления автомобилей для жителей всего Дальнего Востока
Общество, 31.10.2022

Таможенники не будут требовать документы о подтверждении проживания в Приморье


Гиревик из Бурятии установил новый мировой рекорд
Гиревик из Бурятии установил новый мировой рекорд
Общество, 31.10.2022
Андрей Рассадин стал трёхкратным чемпионом мира
Район Бурятии победил во всероссийском туристическом конкурсе в Москве
Район Бурятии победил во всероссийском туристическом конкурсе в Москве
Общество, 31.10.2022
Победа одержана в номинации «Проекты этнокультурного туризма»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^