В Улан-Удэ пансионат для престарелых готов более чем на 80%

В микрорайоне Светлый в Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых. Уровень технической готовности пансионата составляет свыше 80%, сообщает министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова. Этот объект она назвала «уникальным и самым масштабным для ДФО».
Строительство пансионата началось в сентябре 2020 года.
В 2022 году на строительство объекта предусмотрено порядка 699,5 млн рублей. Сейчас закупается мебель, оборудование пищеблока, прачечной, медицинское оборудование, спортивные тренажеры и компьютерная техника – стоимостью порядка 50 млн рублей.
Пансионат рассчитан на проживание 150 человек, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями передвижения. Стоимость строительства составляет более 1 млрд рублей. По плану объект введут в эксплуатацию в 2023 году, его открытие будет приурочено к 100-летию образования Республики Бурятия, пояснил министр соцзащиты населения.
Как сообщал «Байкал-Daily», здание пансионата создано в виде полусолнца, состоит из 10 блоков, из которых пять – жилые, пять – хозяйственные. Дизайн-проект пансионата разрабатывался с привлечением специалистов международного уровня, по поручению Минтруда РФ.