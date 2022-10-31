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Дома творчества Улан-Удэ собирают гуманитарную помощь для участников СВО

Дома творчества Улан-Удэ собирают гуманитарную помощь для участников СВО
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ

Дети пишут письма и отправляют книги

В Улан-Удэ педагогический коллектив и сотрудники Дома творчества Железнодорожного района и детского-юношеского центра «Безопасное детство» собрали медикаменты и комплекты первой необходимости.

Дом творчества Октябрьского района собрал 1500 пачек влажных салфеток, сообщает пресс-служба мэрии.

Также на собранные деньги сотрудников Городского дворца детского-юношеского творчества приобрели 120 пар носков, 100 пар трусов, 20 пар перчаток, 66 пачек влажных салфеток, 77 пар стелек на общую сумму 25800 рублей

Воспитанники детско-юношеского центра «Безопасное детство» к тому же собрали книги для детей Донбасса.

Ребята из Дома творчества Железнодорожного района отправили открытки-письма, в которых написали слова поддержки нашим воинам-землякам. Они также собрали для них 10000 рублей.

Сотрудник детско-юношеского центра «Безопасное детство» Арюна Сангадиева шьёт амуницию для мобилизованных земляков: наколенники, балаклавы, шапки, обшивает карематы (коврики).


Всю собранную гуманитарную помощь от этих учреждений передают в ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». По улице Бабушкина, 14 а в Улан-Удэ принимают продукты длительного хранения – консервы, чай, кофе, лапшу быстрого приготовления. Нужны также тёплые вещи – куртки, штаны, шапки, перчатки и прочее, и медикаменты – жаропонижающее, таблетки от кашля, перевязочные материалы и т.д.

волонтеры гуманитарная помощь

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