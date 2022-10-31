С помощью камер будут следить и за животными, и за нарушителями
В Прибайкальском заказнике сотрудники БУ «Бурприрода» установили фотоловушки. С помощью этих приборов можно следить не только диких животных, но и выявлять нарушителей и браконьеров.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сотрудники в Бичурское лесничество поступила фотография с фотоловушки, на которой виден заезжающий в лес автомобиль. Оказалось, это был «чёрный лесоруб», который спилил в защитных лесах 2,5 кубометра сосны. Ущерб составил более 79 тысяч рублей. Нарушителю грозит уголовная ответственность.
В Тункинском нацпарке фотоловушка запечатлела сражение двух маралов – молодого и зверя постарше.
В заказнике в Бурятии установили фотоловушки
Общество, Фото:
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