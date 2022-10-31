Мероприятие состоится в режиме ВКС
1 ноября с 15:00 до 17:00 в Бурятии пройдёт общереспубликанское родительское собрание. Приглашаются родители (законные представители), представители родительских комитетов, советов отцов.
На повестке дня: обсуждение влияния внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ребёнка; роль семьи в сохранении психологического здоровья детей; профилактики девиантного поведения детей, подростковых депрессий и суицидов; профилактики деструктивных форм поведения подростков; что делать, если ребёнок столкнулся с буллингом. Также будут даны рекомендации родителям.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, собрание пройдёт в режиме видеоконференцсвязи в группе ведомства в «Телеграме».
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии проведут общереспубликанское родительское собрание
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