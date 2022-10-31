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Мэр Улан-Удэ открыл стадион в школе №50

Мэр Улан-Удэ открыл стадион в школе №50
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков: «Двери для занятий открыты всем желающим»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков открыл 31-й новый стадион в городских школах, которые доступны для горожан в вечернее время и в выходные. Обновлённый стадион с искусственным газоном и беговыми дорожками появился у школы №50. Заниматься спортом здесь смогут не только школьники, но и жители микрорайонов Новая Комушка и Горького.

- За последние три года физкультура и спорт стали ещё ближе, ещё доступнее не только для наших школьников, но и для всех горожан. Вот такое зелёное красивое футбольное поле – их в нашем городе уже полсотни, в том числе и в тридцать одной школе. И везде двери для занятий открыты всем желающим в вечернее время и весь день в выходные дни. Здесь вместо обычного песчаного поля у вас теперь есть современный, удобный стадион. В Год здоровья и активного долголетия это вдвойне радостное и важное событие. Приходите сами, с семьями, с друзьями. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! – сказал Игорь Шутенков на открытии.

На капитальный ремонт стадиона из республиканского и городского бюджетов было выделено более 22,6 млн рублей. Теперь здесь есть футбольное поле 60х30 м, беговые дорожки, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, площадки для прыжков в длину, полосы препятствий, малые архитектурные формы. Территория стадиона огорожена и освещена, обустроена ливневая канализация. В целях безопасности подключено видеонаблюдение.

- Вы все видели и наблюдали, как мы строили наш стадион все лето, он находился под общественным контролем. И сегодня мы открываем двери для активных видов спорта. Стадион будет открыт для всех, мы составим расписание, поэтому приходите, чтобы он использовался по назначению, - отметил директор школы №50 Роман Дамбуев.

Мама учащегося школы Наталья Леонова выразила слова признательности не только за новый стадион, но и за капитальный ремонт здания школы, который впервые прошёл в этом году. Она подчеркнула, что этого события и дети, и родители ждали давно.

- Я сама училась в этой школе. Если бы все это было в наше время, то, наверное, сбылась бы наша самая большая мечта. Я рада, что наши дети будут заниматься спортом на таком стадионе. Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве стадиона и обновлении нашей школы, - сказала Наталья Леонова.

Напомним, в этом году перед началом учебного года в школе №50 обновили кровлю, утеплили фасад, заменили систему отопления, окна, полы, отремонтировали пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку, все кабинеты и санузлы, четыре дошкольные группы. На ремонт школы было выделено более 125 млн рублей в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования». В этом году школе №50 исполнилось 57 лет, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ стадион школа администрацияУУ

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