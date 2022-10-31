В Улан-Удэ крупный дорожный эксперимент продлили до 20 ноября

На прошлой неделе там не случилось ни одной аварии



Временная схема движения по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ будет действовать до 20 ноября. Решение о продлении эксперимента, который начали 22 октября, приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.



Уже первые выходные 22-23 октября показали, что автобусы и трамваи стали быстрее проезжать через Комсомольскую площадь. По итогам всей прошлой недели, показатели схемы оказались положительными: задержка транспорта на участке снизилась. Ни одного ДТП не зафиксировано.

Установленные островки безопасности разделяют потоки автомобилей со стороны «Элеватора» по двум направлениям - в сторону проходной ЛВРЗ и к Физкультурно-спортивному комплексу на улице Рылеева. Они также позволяют беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны улицы Лимонова в сторону улицы Жуковского, ФСК и «Элеватора».

В социальных сетях комментарии по поводу эксперимента разные:



«Конечно, там ДПСники дежурят. Все паиньки там».

«Не только. Есть здравый смысл в схеме».

«Вот только пробка на Элеваторе никуда не делась».

Мэрия Улан-Удэ напоминает, что до 20 ноября на площади Комсомольской запрещено :

- разворачиваться с «Элеватора» возле дома по проспекту 50-летия Октября, 38;

- поворачивать налево на улицу Жуковского с «Элеватора»;

- поворачивать с улицы Октябрьской налево в сторону улицы Лимонова.



