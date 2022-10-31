В Бурятии проведут всероссийский борцовский турнир памяти Замбалова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

За медали поборются юноши 2007-2009 годов рождения



Одно из крупнейших юношеских соревнований Дальнего Востока – всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти заслуженного мастера спорта России Сергея Замбалова впервые пройдёт в Улан-Удэ с 11 по 12 ноября. На ковёр физкультурно-спортивного комплекса выйдут более 400 спортсменов 2007-2009 года рождения. Сильнейших определят в 12 весовых категориях.



- Сергей Жалсанович – один из самых известных и титулованных спортсменов Бурятии: обладатель кубка мира, призёр чемпионатов мира, Европы, чемпион СССР и России, заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Программа соревнований



11 ноября

10:00 - Предварительные и полуфинальные встречи в весовых категориях до 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг.

17:00-17:30 - Торжественное открытие соревнований.



12 ноября

11:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы в весовых категориях до 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг.



Вход на соревнования свободный.



Возрастное ограничение 6+

