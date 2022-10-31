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В Бурятии ночами похолодает до -21

В Бурятии ночами похолодает до -21
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Поздняя осень вступает в свои права

Ноябрь в Бурятии начнётся с ветреной погоды: порывы достигнут 14 м/с. В ночные часы столбик термометра опустится до -21 градуса, днём воздух прогреется до +6.

По данным Бурятского гидрометцентре, во вторник, 1 ноября, по республике переменная облачность, местами по северу небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -2,-7, днём +3,-2, местами -3,-8.

2 и 3 ноября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -3,-8, по северу и юго-западу -16,-21, днём +1,+6, местами -2,-7.

Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозу синоптиков, в целом ноябрь в Бурятии ожидается теплее обычного. Температура воздуха ожидается выше обычного на 1-2 градуса. 

прогноз погоды

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