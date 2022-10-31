Бурятские артисты порадовали военнослужащих-земляков









- Когда ты помогаешь своим ребятам, было на сердце тепло. Когда видишь их глаза, и когда можешь дать человеку любовь, преподнести частичку своей души – это здорово! – делится впечатлением от поездки руководитель агитбригады Лариса Банзаракцаева.



- Мы можем пробудить улыбку в сердце у наших солдат. Эта улыбка – искренняя, добрая, открытая, и она пробуждает всё – силу, характер, мощь веру, - отмечает певица Дарима Цырендондопова, ездившая уже в третий раз с подобной целью.



Как показано на видео из дома волонтёров в Крыму, артисты и активисты вкусно и по-домашнему кормят бойцов. Там и буузы в большом количестве в холодильнике, и ароматное варенье из тыквы, и другие вкусности.



Солистка театра «Забава» Елена Шашина рассказывает, что «помогали всем, чем могли, и убирали, и буузы лепили, и танцевали».



- Начался концерт с 11 бригады, они были счастливы видеть нас, танцевали и обнимали нас. Не передать словами! Ни на одном концерте не было такой отдачи! Бойцы долго не хотели нас отпускать. Мы ещё долго стояли в обнимку в одном кругу и пели бурятские песни! Сами ребята приносили музыку на флешке и пели! Такие молодцы! Завтра все на задание. Так что мы оказались в нужное время, в нужном месте. Довольные, воодушевленные и очень благодарные ребята долго нас провожали, даже когда отъехали, они фонариками нам махали. До слез, пусть хранит их Бог! - рассказала Елена.





30 октября команда артистов из Бурятии, вернувшаяся из Крыма, прибыла в аэропорт Улан-Удэ. Артисты агитбригады завершили свою миссию – они не только поддержали моральный дух бойцов из Бурятии, находящихся в Крыму, но и помогли волонтёрам, проживающим там. Многие из артистов уже ездили второй и третий раз в зону СВО. Среди них солисты муниципального театра «Забава», Бурятского театра оперы и балета, эстрадные певцы, также ведущая Оксана Лушникова, звукооператор и другие.Видео встречи артистов агитбригады опубликовала на своей странице министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева. «Многое забудется, а вот глаза наших ребят в такие моменты – никогда», - написала она.