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Вуз Бурятии выиграл волейбольный чемпионат в Иркутске

Вуз Бурятии выиграл волейбольный чемпионат в Иркутске
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Команда БГУ стала лучшей в Восточной конференции

С 27 по 30 октября в Иркутске проходили матчи чемпионата студенческой волейбольной лиги России среди мужских команд в Восточной конференции. Победителем соревнований стала сборная Бурятского государственного университета.

- Впечатления от соревнований очень хорошие. Мы поняли, что по сравнению с прошлым годом, наш состав стал гораздо сыгранее и сильнее, - поделился один из участников команды, доигровщик Александр Седунов.

Кроме этого, также спортсмен сборной БГУ Константин Лесников получил звание «Лучшего игрока».

Тренирует команду Яна Намсараева, сообщает ССК «Байкальские волки».
волейбол Бурятия Иркутск чемпионат вузы студенты спорт БГУ

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