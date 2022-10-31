Вуз Бурятии выиграл волейбольный чемпионат в Иркутске

Команда БГУ стала лучшей в Восточной конференции



С 27 по 30 октября в Иркутске проходили матчи чемпионата студенческой волейбольной лиги России среди мужских команд в Восточной конференции. Победителем соревнований стала сборная Бурятского государственного университета.



- Впечатления от соревнований очень хорошие. Мы поняли, что по сравнению с прошлым годом, наш состав стал гораздо сыгранее и сильнее, - поделился один из участников команды, доигровщик Александр Седунов.



Кроме этого, также спортсмен сборной БГУ Константин Лесников получил звание «Лучшего игрока».



Тренирует команду Яна Намсараева, сообщает ССК «Байкальские волки».

