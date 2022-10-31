Нацбиблиотека Бурятии присоединится к «Ночи искусств»

В рамках акции пройдут мастер-классы и литературный баттл



3 ноября в Улан-Удэ состоится ежегодная социокультурная акция «Ночь искусств». В этом году для гостей в национальной библиотеке республики будут организованы мастер-классы, литературный баттл с призами, а также развлекательная программа с творческими конкурсами.



В литературном баттле примут участие студенты Бурятского государственного университета и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Студенты проверят свои знания по литературе, а также скорость реакции и умение работать в команде. Победители получат ценные призы.



В холле третьего этажа расположится ярмарка мастер-классов от творческих людей столицы Бурятии. За один вечер можно будет посетить сразу несколько занятий. Виктория Бальжинимаева и Алина Никитина, специалисты международной сети школ рисования, проведут мастер-классы «Открытка в современной технике» и «Клод Моне». Оксана Кормщикова представит мастер-класс «Ангел» по созданию куклы в технике макраме. Ульяна Нагаева расскажет, как создать сувенирный магнит на спиле дерева, а для самых терпеливых и старательных продемонстрирует технику изготовления украшений из бисера. Юлия Ринчинова проведёт мастер-класс по рисованию воздушными шарами. А на мастер-классе по рисованию песком от Ольги Любовниковой можно узнать, как создать собственный шедевр при помощи света и песка.



В течение всего вечера будет действовать развлекательная программа — ведущий Павел Сапрыгин проведёт для гостей мероприятия весёлые творческие конкурсы.



«Ночь искусств» состоится 3 ноября в литературно-музыкальной гостиной НБ РБ с 16:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение 6+

