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Бурятский борец стал победителем международного турнира

Бурятский борец стал победителем международного турнира
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Евгений Жербаев в очередной раз выиграл соревнования памяти Дмитрия Коркина

В Якутске завершился XIII международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина. В соревнованиях приняло участие 193 спортсмена из 13 стран.

Победителем турнира в весовой категории 70 кг стал бурятский борец Евгений Жербаев. В финале спортсмен одолел соперника из Крыма Анзора Закуева.

Ещё одну медаль в копилку Бурятии добавил Виктор Жербаев. Борец стал бронзовым призёром в весовой категории 65 кг.

Димчик Батомункуев, выступавший за Беларусь в весовой категории 57 кг, также стал обладателем бронзовой награды, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.

Постоянным партнёром сборной Бурятии и федерации спортивной борьбы республики является ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
ЗГРП Бурятия вольная борьба спорт турнир

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