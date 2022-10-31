Бурятский борец стал победителем международного турнира

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Евгений Жербаев в очередной раз выиграл соревнования памяти Дмитрия Коркина



В Якутске завершился XIII международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина. В соревнованиях приняло участие 193 спортсмена из 13 стран.



Победителем турнира в весовой категории 70 кг стал бурятский борец Евгений Жербаев. В финале спортсмен одолел соперника из Крыма Анзора Закуева.



Ещё одну медаль в копилку Бурятии добавил Виктор Жербаев. Борец стал бронзовым призёром в весовой категории 65 кг.



Димчик Батомункуев, выступавший за Беларусь в весовой категории 57 кг, также стал обладателем бронзовой награды, сообщает федерация спортивной борьбы РБ.



Постоянным партнёром сборной Бурятии и федерации спортивной борьбы республики является ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).

