Игравший в прятки мужчина и его сожительница будут привлечены к административной ответственности
В Чунском районе Иркутской области приставы пришли в дом к местному жителю, который не платит алименты. Однако пьяный мужчина спрятался в шкафу, а его сожительница не давала приставам пройти туда. При этом пара обильно материлась.
- В отношении гражданки и гражданина составлены протоколы за административные правонарушеняе, предусмотренные ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». В ближайшее время мировым судьей будет избрана мера административного наказания, - сообщили в УФССП по Иркутской области.
Житель Иркутской области прятался от приставов в шкафу
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