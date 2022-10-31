Цирк Бурятии представит «Полчаса на чудеса»

Зрители увидят лучшие номера
«Полчаса на чудеса» - именно так называется программа цирка Бурятии, вобравшая лучшие номера из прежних программ. Цирковое представление покажут с 1 по 5 ноября в ТРЦ «Пионер».
Зрителей ждёт красочное представление для детей и взрослых, которое включает в себя клоунаду, жонглирование, вольтижную акробатику, воздушную гимнастику, скакалки, хореографические номера, хула-хупы.
- Начались осенние каникулы, а значит можно отдыхать, веселиться и сходить в цирк! Я уверена, что вы получите незабываемые эмоции. Это комбо из лучших номеров цирка Бурятии не оставит вас равнодушным! – говорит министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
Возрастное ограничение 0+
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