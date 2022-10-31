В Бурятии заметно снизился суточный прирост коронавируса

В стационарах лечится 51 пациент



За прошедшие сутки в Бурятии выявили всего 18 больных COVID-19. На прошлой неделе показатель ежесуточного прироста колебался в пределах от 22 до 47.



Общее число случаев заболеваний на утро 31 октября в Бурятии достигло 152 104. Из них 46% (70 047) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии от COVID-19 в республике скончались 3088 пациентов, накануне летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня в больницах проходит лечение 51 пациент. За предыдущие сутки госпитализировано два человека. В реанимации лежат шесть больных



На амбулаторном лечении и наблюдении – 265 человек.



