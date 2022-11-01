Бурятия примет фестиваль индийского танца

Ансамбли республики покажут свои лучшие номера



С 4 по 6 ноября в Улан-Удэ состоится II межрегиональный фестиваль индийского танца «Краски Индии». В мероприятии примут участие лучшие творческие коллективы Бурятии: студия индийского танца «Савитри», народный ансамбль восточного танца «Лотос», шоу-группа «Джанни», шоу-группа «NomadDance», студия восточного и индийского танца «Алмаз», студия восточного танца «Апсары», ансамбль «Цветики», студия «Азбука танца», а также студии индийского танца «Индира» и «Ситара» из Иркутска, школа индийского танца «Эльбели» из Новосибирска и другие коллективы.



В конкурсе могут участвовать любые желающие, как любители индийского танца, так и профессионалы, солисты и коллективы любого возраста и уровня подготовки.



5 и 6 ноября состоятся мастер-классы от специального гостя фестиваля – руководителя театра «Таранг» в Москве Гуру Ашвани Нигам. Он даст сразу несколько постановок готовых танцев по темам: «Стилизация классического танца Катхак», мастер-класс по Болливуду в стиле ретро, мастер-класс по одному их самых популярных народных танцев Индии – гарба.



6 ноября состоится гала-шоу «Краски Индии» в КТЦ «Феникс». В нём зрители увидят самые лучшие номера фестиваля. Также ярким украшением представления будут выступления специальных гостей. Об этом сообщает федерация индийских танцев РБ.



Возрастное ограничение 6+

