Ансамбли республики покажут свои лучшие номера
С 4 по 6 ноября в Улан-Удэ состоится II межрегиональный фестиваль индийского танца «Краски Индии». В мероприятии примут участие лучшие творческие коллективы Бурятии: студия индийского танца «Савитри», народный ансамбль восточного танца «Лотос», шоу-группа «Джанни», шоу-группа «NomadDance», студия восточного и индийского танца «Алмаз», студия восточного танца «Апсары», ансамбль «Цветики», студия «Азбука танца», а также студии индийского танца «Индира» и «Ситара» из Иркутска, школа индийского танца «Эльбели» из Новосибирска и другие коллективы.
В конкурсе могут участвовать любые желающие, как любители индийского танца, так и профессионалы, солисты и коллективы любого возраста и уровня подготовки.
5 и 6 ноября состоятся мастер-классы от специального гостя фестиваля – руководителя театра «Таранг» в Москве Гуру Ашвани Нигам. Он даст сразу несколько постановок готовых танцев по темам: «Стилизация классического танца Катхак», мастер-класс по Болливуду в стиле ретро, мастер-класс по одному их самых популярных народных танцев Индии – гарба.
6 ноября состоится гала-шоу «Краски Индии» в КТЦ «Феникс». В нём зрители увидят самые лучшие номера фестиваля. Также ярким украшением представления будут выступления специальных гостей. Об этом сообщает федерация индийских танцев РБ.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия примет фестиваль индийского танца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ансамбли республики покажут свои лучшие номера
Он состоится в День народного единства
В Улан-Удэ днём около 0 градусов
В парке столиц Бурятии состоится праздничная программа
За медали поборются юноши 2007-2009 годов рождения
Ещё две золотые медали завоевал пловец Михаил Пушников
По пути маршрута будет перекрыто движение для всех видов транспорта
В рамках акции пройдут мастер-классы и литературный баттл
Психологи из БГУ провели семинар для будущих родителей в Кижингинском районе
Мероприятие состоится в режиме ВКС
Шаманская община «Тэнгэри» помолилась за военнослужащих
Посетителям покажут культовые предметы сибирских и дальневосточных шаманов
Посмотреть коллекцию из 350 узоров можно в Республиканском центре народного творчества
Специальных заявлений для этого подавать не надо
В копилке республики первые награды соревнований