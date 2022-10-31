В Бурятии пройдёт плановая проверка сирен

1 ноября сирены запустят по всей республике
С 11:00 до 11:15 будут включены электрические сирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Он повторится три раза, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
Специалисты просят жителей и гостей Бурятии соблюдать спокойствие. Такие проверки работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения проводятся в регионе ежемесячно.
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