Андрей Рассадин стал трёхкратным чемпионом мира
Спортсмен из Бурятии, мастер спорта международного класса Андрей Рассадин на чемпионате мира в Дели (Индия) не только стал трёхкратным чемпионом мира, но и установил новый мировой рекорд.
В 2020 году Андрей уже показывал мировой рекорд - тогда он сделал 203 рывка. Сейчас же новоиспечённый чемпион мира сумел превзойти свой прошлый результат, сделав 210 рывков.
В завершающий день чемпионата и первенства мира по гиревому спорту 30 октября серебряные награды в двоеборье удалось завоевать ещё двум спортсменам из Бурятии – Сергею Любимскому и Дмитрию Коломину, сообщили в пресс-службе минспорта республики.
- Итого с учётом медалей всех дней соревнований на главных стартах мира по гиревому спорту спортсмены из Бурятии завоевали три золотых и две серебряных награды, один новый рекорд мира и одного звание мастера спорта международного класса, - уточнил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Ранее золото чемпионата мира завоевал Сергей Любимский, серебро получил Сергей Каргин.
Золотую медаль первенства мира среди юниоров завоевал Сергей Коломин.
Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту проходят с 27 октября по 2 ноября в Нью-Дели. Индия впервые проводит соревнования по гиревому спорту, всего в чемпионате участвует 300 спортсменов из 20 стран.
Гиревик из Бурятии установил новый мировой рекорд
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