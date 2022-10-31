31 октября

30 октября

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Гиревик из Бурятии установил новый мировой рекорд

Гиревик из Бурятии установил новый мировой рекорд
Общество, 
Андрей Рассадин стал трёхкратным чемпионом мира

Спортсмен из Бурятии, мастер спорта международного класса Андрей Рассадин на чемпионате мира в Дели (Индия) не только стал трёхкратным чемпионом мира, но и установил новый мировой рекорд.

В 2020 году Андрей уже показывал мировой рекорд - тогда он сделал 203 рывка. Сейчас же новоиспечённый чемпион мира сумел превзойти свой прошлый результат, сделав 210 рывков.

В завершающий день чемпионата и первенства мира по гиревому спорту 30 октября серебряные награды в двоеборье удалось завоевать ещё двум спортсменам из Бурятии – Сергею Любимскому и Дмитрию Коломину, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

- Итого с учётом медалей всех дней соревнований на главных стартах мира по гиревому спорту спортсмены из Бурятии завоевали три золотых и две серебряных награды, один новый рекорд мира и одного звание мастера спорта международного класса, - уточнил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Ранее золото чемпионата мира завоевал Сергей Любимский, серебро получил Сергей Каргин.

Золотую медаль первенства мира среди юниоров завоевал Сергей Коломин.

Чемпионат и первенство мира по гиревому спорту проходят с 27 октября по 2 ноября в Нью-Дели. Индия впервые проводит соревнования по гиревому спорту, всего в чемпионате участвует 300 спортсменов из 20 стран.

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