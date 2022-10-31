Победительница вышла в финал общероссийского конкурса
Объявлены результаты второго тура общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детских школ искусств». Лучшим преподавателем ДШИ в ДФО стала преподаватель детской школы искусств №3 г. Улан-Удэ Елена Красикова («музыкально-теоретические дисциплины»).
Елена Ивановна – преподаватель фортепиано, сольфеджио, концертмейстер. Стаж работы в музыкальной педагогике 50 лет. Является автором методики работы с незрячими детьми. Разработала авторскую программу по сольфеджио, в основу которой положена система эмоционально-образного воспитания детей В.В. Кирюшина.
- Один из результатов педагогической деятельности – проведение сольных концертов выпускников класса, многие из которых стали профессиональными музыкантами. Это Антонина Лузько, Дмитрий Будников, Денис Хоров, Вероника Бутузова и многие другие, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Уланудэнка стала лучшим преподавателем ДШИ в ДФО
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