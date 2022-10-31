Жительнице Бурятии отменили УДО и отправили обратно за решётку

Соответствующее решение вынес суд
Верховный суд Бурятии одной из осуждённых, состоящих на учёте в филиале по Заиграевскому району уголовно-исполнительной инспекции УИИ отменено условно-досрочного освобождение. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы.
- После освобождения из исправительного учреждения осуждённая не только уклонялась от исполнения возложенных на неё обязанностей, но и не явилась на судебное заседание, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Согласно решению Верховного суда республики, женщине отменено условно-досрочное освобождение. Теперь она будет заключена под стражу и направлена для отбывания оставшейся части наказания в исправительное учреждение.
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