Жительнице Бурятии отменили УДО и отправили обратно за решётку

Соответствующее решение вынес суд



Верховный суд Бурятии одной из осуждённых, состоящих на учёте в филиале по Заиграевскому району уголовно-исполнительной инспекции УИИ отменено условно-досрочного освобождение. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы.



- После освобождения из исправительного учреждения осуждённая не только уклонялась от исполнения возложенных на неё обязанностей, но и не явилась на судебное заседание, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Согласно решению Верховного суда республики, женщине отменено условно-досрочное освобождение. Теперь она будет заключена под стражу и направлена для отбывания оставшейся части наказания в исправительное учреждение.

