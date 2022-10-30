«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В течение двух дней - с 28 по 30 октября - в Улан-Удэ проходил турнир по хоккею с шайбой среди команд 2011-2012 годов рождения «Золотая нерпа». Соревнования были организованы на ледовой арене «IceМетр».
Приняли участие в состязаниях 8 команд. И, помимо команд республики, на турнир прибыли спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Монголии.
В группе «А» выступили следующие команды: ХК «IceБарс», ХК «Монголия». ХК «Байкал», ХК «Чита-2». В группе «Б»: ХК «Юность», ХК «Чита-1», ХК «РСШОР», ХК «Сарма».
В Улан-Удэ прошёл турнир по хоккею «Золотая шайба»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это пять партий продукции
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Защититься можно, уверены чиновники
«Хотим вас заверить со своей стороны, что за август и сентябрь мы получили заработную плату», - сообщили рабочие
Такие проверки проводятся в каждой школе с сентября 2020 года
Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности
В результате его действий лесному фонду был причинён ущерб в 85 тысяч рублей
Несчастный случай произошёл 27 октября в Муйском районе
В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков
Мошенник представился специалистом службы безопасности банка
По всем фактам принимались меры по приостановлению её реализации с последующей утилизацией или уничтожением
30 октября по республике облачно
Мужчина не платил алименты на содержание своей дочери
Бесснежный октябрь в столице Бурятии
Сейчас идёт разработка документации и подсчёт сметы