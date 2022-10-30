В Улан-Удэ прошёл турнир по хоккею «Золотая шайба»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований



В течение двух дней - с 28 по 30 октября - в Улан-Удэ проходил турнир по хоккею с шайбой среди команд 2011-2012 годов рождения «Золотая нерпа». Соревнования были организованы на ледовой арене «IceМетр».



Приняли участие в состязаниях 8 команд. И, помимо команд республики, на турнир прибыли спортсмены из Забайкальского края, Иркутской области и Монголии.



В группе «А» выступили следующие команды: ХК «IceБарс», ХК «Монголия». ХК «Байкал», ХК «Чита-2». В группе «Б»: ХК «Юность», ХК «Чита-1», ХК «РСШОР», ХК «Сарма».



