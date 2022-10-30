В Бурятии 68 кг плодоовощной продукции сняли с продажи

Это пять партий продукции



За 9 месяцев 2022 года исследовано более 1830 проб плодоовощной продукции, из них на санитарно-химические показатели - 711, паразитологические показатели - 1063, микробиологические показатели - 13, на содержание ГМО - 44.



- В исследованных образцах превышений гигиенических нормативов по содержанию контаминантов химической природы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, пестициды), генетически модифицированных организмов, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Выявлено 13 проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по содержанию нитратов, что составило 2,02% от общего количества исследованной продукции.



В связи с несоответствием плодоовощной продукции обязательным требованиям 68 кг продукции (5 партий) снято с реализации.