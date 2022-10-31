Местами по Бурятии снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +3,-2, местами -5,-10. В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -6,-8, днём +1, +3.

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