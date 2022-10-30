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В Улан-Удэ строители моста опровергли информацию о невыплате зарплаты

В Улан-Удэ строители моста опровергли информацию о невыплате зарплаты
Общество,  Фото:скриншот
«Хотим вас заверить со своей стороны, что за август и сентябрь мы получили заработную плату», - сообщили рабочие

Рабочие строящегося моста опровергли недавно появившуюся информацию о невыплате им заработной платы: в соцсетях утверждалось, что строители не получили деньги за сентябрь.

Видео, где сами работники комментируют эту информацию, появилось сегодня в Telegram-канале зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова.

- В последнее время в Интернете стала появляться информация о том, что работникам на третьем мосту не выплачивается заработная плата «Хотьковским автомостом». Хотим вас заверить со своей стороны, что за август и сентябрь мы получили заработную плату. За октябрь с нами рассчитаются в ноябре, - сообщили они.

Напомним предысторию вопроса. В начале октября, требуя выплаты зарплаты, рабочие открытого акционерного общества «Хотьковский автомост» (подрядчик строит мост) устроили забастовку.

После этого прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ОАО «Хотьковский автомост». Было установлено, что перед 214 работниками предприятия за август 2022 года образовалась задолженность по заработной плате в сумме 15 млн рублей.

Генеральному директору общества внесено прокурорское представление. Кроме того, была организована встреча с трудовым коллективом, проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил, что задержка зарплаты была связана с технологическими процессами.

Позже прокуратура Бурятии сообщила о выплате задолженности по зарплате рабочим, которые строят третий мост через Уду в Улан-Удэ.

мост через Уду

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