Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности
Госавтоинспекция Бурятии предупреждает водителей о скользких дорогах после выпавшего снега. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах.
- Не превышайте установленную скорость движения и оставляйте запас тормозного пути, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, будьте предельно внимательными в утренние и вечерние часы, - предупредил старший инспектор по пропаганде УГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.
Пешеходам также стоит позаботиться о собственной безопасности и соблюдать ПДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», Комбинат по благоустройству ранее подготовил необходимую спецтехнику, чтобы оперативно ликвидировать последствия снегопада. Уже в семь утра четыре пескоразбрасывателя комбината приступили к подсыпке городских дорог, чтобы обеспечить безопасное движение горожан.
- В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. В настоящее время мы продолжаем работу, - пояснил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.
Автомобилистов Бурятии призывают быть внимательными на дорогах
Общество, Фото:
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