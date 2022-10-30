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В школах Улан-Удэ проходит родительский контроль за питанием детей

В школах Улан-Удэ проходит родительский контроль за питанием детей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Такие проверки проводятся в каждой школе с сентября 2020 года

27 октября в школе №42 прошёл родительский контроль за организацией питания детей в школьной столовой. Комиссия проверила еду на соответствие нормам качества. Это размер порции, визуальный вид, вкусовые качества, температуру блюда, наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд, соответствие реализуемых блюд утверждённому меню.

- Также члены комиссии в лице наших родителей поговорили с учениками о том, нравится ли им еда, какие у них пожелания, соблюдаются ли правила личной гигиены обучающимися. Такой контроль нужен для решения вопросов качественного и здорового питания, пропаганды основ здорового питания. В 42-й школе проверка проводится раз в неделю - родители выбирают день и перемены, когда будут осуществлять проверку, - сообщили в Комитете по образованию.

Такие проверки проводятся в каждой школе с сентября 2020 года по графику, который устанавливает сама школа. По рекомендации управления Роспотребнадзора по Бурятии в контроле участвуют родители, имеющие справки об отсутствии COVID-19, либо сертификат о вакцинации с QR-кодом. Кроме того, ежедневно работает бракеражная комиссия, члены которой также контролируют качество готовых блюд и соблюдение санитарно-гигиенических требований при раздаче.

По результатам проверки в школе №42 нарушений не выявлено, рассказали в мэрии Улан-Удэ. 
питание школы

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