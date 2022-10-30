В результате его действий лесному фонду был причинён ущерб в 85 тысяч рублей
35-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.
Мужчина работал вальщиком у индивидуального предпринимателя, который занимался заготовкой древесины. Заработок зависел от количества проделанной работы, а потому в целях увеличения заработка мужчина срубил не только специально помеченные для рубки деревья, но и те деревья, которые валить было запрещено. В результате его действий лесному фонду был причинён ущерб в размере 85 тысяч рублей.
Улан-удэнец вину признал, до разбирательства в суде добровольно возместил причинённый ущерб в полном объёме.
С учётом этого, а также положительной характеристики, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Тарбагатайском районном суде.
Улан-удэнец получил условный срок за незаконную рубку деревьев
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