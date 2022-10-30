Несчастный случай произошёл 27 октября в Муйском районе
Прокуратура республики в связи с гибелью рабочего даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности горнодобывающим предприятием ООО «Ирокинда» в Муйском районе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 27 октября на одном из участков подземных горных работ в руднике «Ирокинда» обнаружено тело проходчика, получившего смертельные повреждения в результате обрушения горной массы с кровли выработки.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее смерть человека».
- Расследование уголовного дела исполняющим обязанности прокурора республики Михаилом Филичевым поставлено на контроль, - отметили в республиканской прокуратуре.
В Бурятии расследование дела по факту гибели рабочего поставлено на контроль
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