Житель Бурятии перевёл аферистам 1,6 млн рублей



Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен.



«Граждане, будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников!», - призвали в прокуратуре Бурятии.







Жертвами интернет-преступников по состоянию на 28 октября 2022 года стали 1 483 жителя республики (+ 42 за последнюю неделю). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Причинённый ущерб составил 292,8 млн рублей (+10,11 млн рублей за последнюю неделю).Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,63 млн рублей.Так, 28 октября жителю Прибайкальского района на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился специалистом службы безопасности банка и пояснил, что мошенники оформили кредит на имя гражданина. Чтобы сохранить кредитные денежные средства, мужчина должен продиктовать номер своей банковской карты и перевести находящиеся на его счёте деньги на счёт, указанный звонившим. Потерпевший выполнил требования злоумышленника и перевёл средства - 1,63 млн рублей - на счёт мошенника.- Во исполнение комплексного плана мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе телефонных мошенничеств, в целях предупреждения совершения преступлений данной категории сообщаем о распространённых способах, используемых мошенниками, - говорится в релизе республиканской прокуратуры.В целях завладения средствами преступники использовали страницы соцсетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры и ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.