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В Улан-Удэ школьникам рассказали, как вести себя при встрече с агрессивными собаками

В Улан-Удэ школьникам рассказали, как вести себя при встрече с агрессивными собаками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Защититься можно, уверены чиновники

Комитет по образованию мэрии, распустив школьников на осенние каникулы, напомнил им и родителям о правилах поведения при встрече с безнадзорными собаками. 

Собака собирается напасть:
 
- она нервно подёргивает хвостом;
- её уши направлены вперёд, шерсть на спине встала дыбом;
- лапы напряжены; 
- животное издаёт предупреждающий рык или ворчание. 

Помните – взгляд собаки всегда направлен в то место, которое она хочет укусить. 
 
Самозащита в случае нападения:
 
- не убегайте и не поворачивайтесь спиной к животному;
- твёрдо отдайте команду «Стоять!», «Место!», «Фу!», «Лежать!»;
- принимайте нападение собаки, развернувшись немного боком;
- при нападении необходимо воздействовать на уязвимые точки собак: кончик носа, переносица, глаза и ноздри, рёбра, суставы лап, копчик. 
 
Чтобы выиграть время и отойти к укрытию, выставьте вперед палку, зонтик, сумку или свёрнутую жгутом одежду. Дайте собаке вцепиться зубами в предмет и потихоньку двигайтесь в нужном направлении. 
 
Если вас укусила собака:
 
- место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например, 3% перекисью водорода;
- если есть кровотечение, наложите повязку;
- обязательно обратитесь в больницу или вызовите скорую помощь.
собаки

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