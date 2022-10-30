Защититься можно, уверены чиновники
Комитет по образованию мэрии, распустив школьников на осенние каникулы, напомнил им и родителям о правилах поведения при встрече с безнадзорными собаками.
Собака собирается напасть:
- она нервно подёргивает хвостом;
- её уши направлены вперёд, шерсть на спине встала дыбом;
- лапы напряжены;
- животное издаёт предупреждающий рык или ворчание.
Помните – взгляд собаки всегда направлен в то место, которое она хочет укусить.
Самозащита в случае нападения:
- не убегайте и не поворачивайтесь спиной к животному;
- твёрдо отдайте команду «Стоять!», «Место!», «Фу!», «Лежать!»;
- принимайте нападение собаки, развернувшись немного боком;
- при нападении необходимо воздействовать на уязвимые точки собак: кончик носа, переносица, глаза и ноздри, рёбра, суставы лап, копчик.
Чтобы выиграть время и отойти к укрытию, выставьте вперед палку, зонтик, сумку или свёрнутую жгутом одежду. Дайте собаке вцепиться зубами в предмет и потихоньку двигайтесь в нужном направлении.
Если вас укусила собака:
- место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например, 3% перекисью водорода;
- если есть кровотечение, наложите повязку;
- обязательно обратитесь в больницу или вызовите скорую помощь.
В Улан-Удэ школьникам рассказали, как вести себя при встрече с агрессивными собаками
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