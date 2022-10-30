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В Улан-Удэ днём до +3 градусов

В Улан-Удэ днём до +3 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
30 октября по республике облачно

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике: облачно, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных, днём местами небольшие осадки, по северной половине и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью от +1,-4, местами -9,-14, в горах юго-запада -15,-20, днём 0, +5, местами 0,-5.

В Улан-Удэ небольшие осадки. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +1, +3.
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