В Улан-Удэ днём до +3 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

30 октября по республике облачно



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике: облачно, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами до умеренных, днём местами небольшие осадки, по северной половине и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью от +1,-4, местами -9,-14, в горах юго-запада -15,-20, днём 0, +5, местами 0,-5.



В Улан-Удэ небольшие осадки. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +1, +3.

