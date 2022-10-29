Там он будет проходить дальнейшее лечение
Герой России Балдан Цыдыпов улетел в Санкт-Петербург для прохождения дальнейшего лечения. Ранее ему провели 14 операций после тяжелого ранения и извлекли из тела два килограмма металла.
«Наши земляки встретили борт, на котором прилетел Герой России Балдан Цыдыпов для прохождения очередного лечения. Пожелаем Балдану и всем ребятам скорейшего выздоровления», - сообщил сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев в своем телеграм канале.
Также он рассказал, что с начала специальной военной операции в его родном Агинском Бурятском округе и землячествах в других городах многие земляки объединились для оказания поддержки раненым в госпиталях и военнослужащим, выполняющих боевые задачи.
Бурятское землячество Санкт-Петербурга одними из первых в стране организовало волонтерское движение по поддержке раненых бойцов-участников СВО, которые поступают на лечение в филиалы Военно-медицинской Академии и 442 военного госпиталя, отмечает Баир Жамсуев.
- Земляки из Северной столицы активно помогают всем военнослужащим из Забайкалья – помогают с документами, покупкой лекарств, предметов гигиены, одежды, мобильных телефонов и многого другого. Но самым желанным гостинцем для ребят, все же остаются буузы с шулэном и личное общение. Вот так, вдали от дома, чувствуется энергия родной земли! – поделился новостью сенатор.
Балдан Цыдыпов - уроженец Агинского округа, служащий в Бурятии. Он спас более 150 сослуживцев. 29 июня министр обороны России Сергей Шойгу вручил ему золотую звезду Героя России.
Герой России Балдан Цыдыпов улетел в Санкт-Петербург
Общество, Фото:
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Там он будет проходить дальнейшее лечение
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