Герой России Балдан Цыдыпов улетел в Санкт-Петербург

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Новый худрук Русдрама: С хорошими артистами можно ставить хорошие спектакли Общество, Вячеслав Дьяченко, назначенный в сентябре художественным руководителем Государственного русского драмтеатра имени Бестужева, рассказал «Байкал-Daily», как будет развиваться театр в ближайшие сезоны, что ждёт зрителей и критиков