Житель Бурятии украл у односельчанина инструменты

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Украденное мужчина спрятал у себя в ограде



В начале октября ранее неоднократно судимый 48-летний житель села Сосново-Озёрское, проезжая на мотоцикле по улице, приметил незакрытые гаражные ворота и решил проверить помещение. Припарковав транспортное средство неподалеку, мужчина проник в гараж и украл три бензопилы, циркулярную пилу, три радиостанции и другие инструменты. Хозяин имущества оценил причинённый ущерб в 106 тысяч рублей.



Украденное сельчанин спрятал у себя в ограде, намереваясь позднее сбыть, но не успел – был задержан полицейскими.



Возбуждено уголовно дело. После проведения следственных действий изъятое у злоумышленника имущество будет возвращено владельцу в полном объёме, сообщили в МВД РФ по Бурятии.

