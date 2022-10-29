Украденное мужчина спрятал у себя в ограде
В начале октября ранее неоднократно судимый 48-летний житель села Сосново-Озёрское, проезжая на мотоцикле по улице, приметил незакрытые гаражные ворота и решил проверить помещение. Припарковав транспортное средство неподалеку, мужчина проник в гараж и украл три бензопилы, циркулярную пилу, три радиостанции и другие инструменты. Хозяин имущества оценил причинённый ущерб в 106 тысяч рублей.
Украденное сельчанин спрятал у себя в ограде, намереваясь позднее сбыть, но не успел – был задержан полицейскими.
Возбуждено уголовно дело. После проведения следственных действий изъятое у злоумышленника имущество будет возвращено владельцу в полном объёме, сообщили в МВД РФ по Бурятии.
Житель Бурятии украл у односельчанина инструменты
Общество, Фото:
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