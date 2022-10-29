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В Бурятии подростки украли из магазина инструменты на 6,5 тысяч

В Бурятии подростки украли из магазина инструменты на 6,5 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также несовершеннолетние пытались увезти на эвакуаторе чужую машину

В мае 15-летний житель Гусиноозёрска вместе со своим 16-летним другом похитил инструменты из магазина цифровой техники. Вещи подростки вынесли из торговой точки, спрятав под куртки, а затем продали прохожим. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а» ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Подростки поставлены на профилактический учёт.

Несмотря на это, в июле младший из них вновь совершил имущественное преступление, но уже с другими своими приятелями 16 и 17 лет.

Они проникли в нежилой дом в Гусиноозёрске и из пристроенного к нему гаража похитили автомобиль отечественного производства. Поскольку машина оказалась не на ходу, они вызвали эвакуатор, чтобы в дальнейшем поместить авто на стройплощадку и там отремонтировать для дальнейшего использования. На пути к месту назначения злоумышленников задержали полицейские. Хозяин, проживающий в соседнем регионе, оценил ущерб в 70 тысяч рублей.

За содеянное подростки были подвергнуты уголовному преследованию по ч. 2 пп. «б», «в» ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Вышеуказанные уголовные дела соединены в единое производство.

Несовершеннолетние подозреваемые являются студентами колледжей и учатся в вечерних школах. Все они поставлены на профилактический учёт. Следствие продолжается, сообщили в МВД по Бурятии. 
кража

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