В Бурятии подростки украли из магазина инструменты на 6,5 тысяч

Также несовершеннолетние пытались увезти на эвакуаторе чужую машину



В мае 15-летний житель Гусиноозёрска вместе со своим 16-летним другом похитил инструменты из магазина цифровой техники. Вещи подростки вынесли из торговой точки, спрятав под куртки, а затем продали прохожим. Ущерб составил 6,5 тысяч рублей.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а» ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Подростки поставлены на профилактический учёт.



Несмотря на это, в июле младший из них вновь совершил имущественное преступление, но уже с другими своими приятелями 16 и 17 лет.



Они проникли в нежилой дом в Гусиноозёрске и из пристроенного к нему гаража похитили автомобиль отечественного производства. Поскольку машина оказалась не на ходу, они вызвали эвакуатор, чтобы в дальнейшем поместить авто на стройплощадку и там отремонтировать для дальнейшего использования. На пути к месту назначения злоумышленников задержали полицейские. Хозяин, проживающий в соседнем регионе, оценил ущерб в 70 тысяч рублей.



За содеянное подростки были подвергнуты уголовному преследованию по ч. 2 пп. «б», «в» ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Вышеуказанные уголовные дела соединены в единое производство.



Несовершеннолетние подозреваемые являются студентами колледжей и учатся в вечерних школах. Все они поставлены на профилактический учёт. Следствие продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.

