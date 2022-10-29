За 9 месяцев в Бурятии из оборота изъяли две партии мясной продукции

По всем фактам обнаружения в обороте некачественной мясной продукции принимались меры по приостановлению её продажи



Лабораторными методами исследовано 386 образцов мясных продуктов и 164 - птицеводческих.



- По санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим показателям все исследованные образцы соответствовали нормативам. Несоответствие мясной продукции обязательным требованиям установлено по микробиологическим показателям в 4,4 % проб, птицеводческой — 4,1 %, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



По всем фактам обнаружения в обороте некачественной мясной продукции принимались меры по приостановлению её реализации с последующей утилизацией или уничтожением. Всего за истекший период 2022 года (9 месяцев 2022 года) из оборота изъято 2 партии мясной продукции общим весом 21 кг, птицеводческой — 6 партий общим весом 8435,997 кг.









