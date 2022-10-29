29 октября

28 октября

Популярное

В Улан-Удэ продолжают убирать улицы от листвы и мусора

В Улан-Удэ продолжают убирать улицы от листвы и мусора
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
За сутки вывозят порядка 90 кубометров листвы, а это 9 полных машин КАМАЗ

Ежедневно Комбинат по благоустройству убирает городские улицы от листвы ручным и механизированным способом. Работы ведутся параллельно в трёх районах горда. За одни сутки вывозят порядка 90 кубометров листвы, а это 9 полных машин КАМАЗ.

- Ранним утром к уборке приступают более ста уборщиков территорий, которые вручную собирают листву и мусор в небольшие кучи. Затем их загружают в самосвалы с помощью погрузчиков и транспортируют к месту выгрузки, - говорит директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Параллельно на городских дорогах работает вакуумная подметально-уборочная машина, которая удаляет с дорог пыль, мусор и листву. Эту машину многие сравнивают с большим пылесосом. Всасывающий рукав вращается на 280 градусов, что обеспечивает возможность убирать мусор вокруг припаркованных автомобилей.

Накануне Комбинат по благоустройству очистил улицы: Н. Петрова, Революции 1905 года, Боевая, Ключевская, Трубачеева, Бабушкина, Свердлова, Смолина, Ленина и др., сообщили в мэрии Улан-Удэ. 
уборка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продолжают убирать улицы от листвы и мусора
В Улан-Удэ продолжают убирать улицы от листвы и мусора
Общество, 29.10.2022
За сутки вывозят порядка 90 кубометров листвы, а это 9 полных машин КАМАЗ
У школы №50 в Улан-Удэ появился новый стадион
У школы №50 в Улан-Удэ появился новый стадион
Общество, 29.10.2022
Стадионом смогут пользоваться как школьники, так и местные жители
Экотропа в нацпарке Бурятии закрыта для посещения
Экотропа в нацпарке Бурятии закрыта для посещения
Общество, 29.10.2022
На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы
Новый худрук Русдрама: С хорошими артистами можно ставить хорошие спектакли
Новый худрук Русдрама: С хорошими артистами можно ставить хорошие спектакли
Общество, 29.10.2022
Вячеслав Дьяченко, назначенный в сентябре художественным руководителем Государственного русского драмтеатра имени Бестужева, рассказал «Байкал-Daily», как будет развиваться театр в ближайшие сезоны, что ждёт зрителей и критиков
Забайкалец предстанет перед судом за убийство приятеля
Забайкалец предстанет перед судом за убийство приятеля
Общество, 29.10.2022
Ранее обвиняемый 9 раз привлекался к уголовной ответственности
В Иволгинском дацане Бурятии расширяют производство войлока
В Иволгинском дацане Бурятии расширяют производство войлока
Общество, 29.10.2022
«В перспективе за день работы будем получать более 100 метров войлока», - отметили в дацане

В Бурятии разыграют кубок «Мотолёд»
В Бурятии разыграют кубок «Мотолёд»
Общество, 29.10.2022
Первый этап проведут в следующем месяце
В Бурятии сегодня холодно
В Бурятии сегодня холодно
Общество, 29.10.2022
Ожидается снег и ледяной ветер
В детской библиотеке Улан-Удэ проведут «Ночь искусств»
В детской библиотеке Улан-Удэ проведут «Ночь искусств»
Общество, 28.10.2022
В рамках акции пройдёт межнациональный праздник «Мы вместе – одна семья»
В Агинском округе откроется выставка бурятского дизайнера-иллюстратора
В Агинском округе откроется выставка бурятского дизайнера-иллюстратора
Общество, 28.10.2022
Персональная выставка Баирмы Ешидоржиевой развернётся на её малой Родине – в Аге
Жителям Чечни покажут байкальские пейзажи
Жителям Чечни покажут байкальские пейзажи
Общество, 28.10.2022
В Грозном начнёт работу выставка «Диалоги. Кавказ – Байкал»
Жителей Бурятии приглашают на «Географический диктант»
Жителей Бурятии приглашают на «Географический диктант»
Общество, 28.10.2022
Всего в республике на 28 октября было зарегистрировано более 70 площадок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^