В Улан-Удэ продолжают убирать улицы от листвы и мусора

За сутки вывозят порядка 90 кубометров листвы, а это 9 полных машин КАМАЗ



Ежедневно Комбинат по благоустройству убирает городские улицы от листвы ручным и механизированным способом. Работы ведутся параллельно в трёх районах горда. За одни сутки вывозят порядка 90 кубометров листвы, а это 9 полных машин КАМАЗ.



- Ранним утром к уборке приступают более ста уборщиков территорий, которые вручную собирают листву и мусор в небольшие кучи. Затем их загружают в самосвалы с помощью погрузчиков и транспортируют к месту выгрузки, - говорит директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Параллельно на городских дорогах работает вакуумная подметально-уборочная машина, которая удаляет с дорог пыль, мусор и листву. Эту машину многие сравнивают с большим пылесосом. Всасывающий рукав вращается на 280 градусов, что обеспечивает возможность убирать мусор вокруг припаркованных автомобилей.



Накануне Комбинат по благоустройству очистил улицы: Н. Петрова, Революции 1905 года, Боевая, Ключевская, Трубачеева, Бабушкина, Свердлова, Смолина, Ленина и др., сообщили в мэрии Улан-Удэ.

