Экотропа в нацпарке Бурятии закрыта для посещения

На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы



Экологическая тропа на первый водопад реки Кынгарга закрыта для посещения.



- Национальный парк «Тункинский» напоминает, о том что одна из самых популярных экологических троп Республики Бурятия закрыта на реконструкцию. Для вашей же безопасности просим не совершать походы к первому водопаду до завершения работ по обустройству, - обратились к жителям и туристам в нацпарке.



На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы, проводится обработка и покраска деревянных конструкций.



В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» осуществляется обустройство экологической тропы «Тропа здоровья». Тропа проходит по левому берегу реки Кынгарга до первого водопада, на протяжении 1,1 км. К работам по обустройству тропы входит создание входной группы, деревянного настила 1400 м2, трёх смотровых площадок и одной информационной площадки, места отдыха, туристско-рекреационного поста, туалетов и обустройство подъёмов и спусков лестницами.



Обустройство тропы также включает в себя навигацию и информационное обеспечение, в том числе с аудиогидами, расположенными на стендах.

