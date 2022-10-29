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Экотропа в нацпарке Бурятии закрыта для посещения

Экотропа в нацпарке Бурятии закрыта для посещения
Общество,  Фото:нацпарк «Тункинский»
На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы

Экологическая тропа на первый водопад реки Кынгарга закрыта для посещения.

- Национальный парк «Тункинский» напоминает, о том что одна из самых популярных экологических троп Республики Бурятия закрыта на реконструкцию. Для вашей же безопасности просим не совершать походы к первому водопаду до завершения работ по обустройству, - обратились к жителям и туристам в нацпарке.

На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы, проводится обработка и покраска деревянных конструкций.

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» осуществляется обустройство экологической тропы «Тропа здоровья». Тропа проходит по левому берегу реки Кынгарга до первого водопада, на протяжении 1,1 км. К работам по обустройству тропы входит создание входной группы, деревянного настила 1400 м2, трёх смотровых площадок и одной информационной площадки, места отдыха, туристско-рекреационного поста, туалетов и обустройство подъёмов и спусков лестницами.

Обустройство тропы также включает в себя навигацию и информационное обеспечение, в том числе с аудиогидами, расположенными на стендах. 
национальный парк экологическая тропа

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