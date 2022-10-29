На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы
Экологическая тропа на первый водопад реки Кынгарга закрыта для посещения.
- Национальный парк «Тункинский» напоминает, о том что одна из самых популярных экологических троп Республики Бурятия закрыта на реконструкцию. Для вашей же безопасности просим не совершать походы к первому водопаду до завершения работ по обустройству, - обратились к жителям и туристам в нацпарке.
На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы, проводится обработка и покраска деревянных конструкций.
В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» осуществляется обустройство экологической тропы «Тропа здоровья». Тропа проходит по левому берегу реки Кынгарга до первого водопада, на протяжении 1,1 км. К работам по обустройству тропы входит создание входной группы, деревянного настила 1400 м2, трёх смотровых площадок и одной информационной площадки, места отдыха, туристско-рекреационного поста, туалетов и обустройство подъёмов и спусков лестницами.
Обустройство тропы также включает в себя навигацию и информационное обеспечение, в том числе с аудиогидами, расположенными на стендах.
Экотропа в нацпарке Бурятии закрыта для посещения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки вывозят порядка 90 кубометров листвы, а это 9 полных машин КАМАЗ
Стадионом смогут пользоваться как школьники, так и местные жители
На тропе произведён демонтаж лестниц к водопаду, осуществляются строительные работы
Вячеслав Дьяченко, назначенный в сентябре художественным руководителем Государственного русского драмтеатра имени Бестужева, рассказал «Байкал-Daily», как будет развиваться театр в ближайшие сезоны, что ждёт зрителей и критиков
Премьера состоится 10 и 11 декабря
Ранее обвиняемый 9 раз привлекался к уголовной ответственности
«В перспективе за день работы будем получать более 100 метров войлока», - отметили в дацане
Первый этап проведут в следующем месяце
Приём заявок уже начался
Ожидается снег и ледяной ветер
В рамках акции пройдёт межнациональный праздник «Мы вместе – одна семья»
Персональная выставка Баирмы Ешидоржиевой развернётся на её малой Родине – в Аге
В Грозном начнёт работу выставка «Диалоги. Кавказ – Байкал»
Всего в республике на 28 октября было зарегистрировано более 70 площадок
Мероприятие состоится в ноябре в Чите