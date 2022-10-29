Забайкалец предстанет перед судом за убийство приятеля

Ранее обвиняемый 9 раз привлекался к уголовной ответственности



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Кыринского района. Он обвиняется в убийстве.



По версии следствия, в июне 2022 года в Карымском районе в лесу обвиняемый убил 40-летнего мужчину. Преступление совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он дважды ударил потерпевшего металлической трубой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.



- Следователи СК собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



По действующему законодательству обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее обвиняемый 9 раз привлекался к уголовной ответственности.





