Забайкалец предстанет перед судом за убийство приятеля

Ранее обвиняемый 9 раз привлекался к уголовной ответственности
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Кыринского района. Он обвиняется в убийстве.
По версии следствия, в июне 2022 года в Карымском районе в лесу обвиняемый убил 40-летнего мужчину. Преступление совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он дважды ударил потерпевшего металлической трубой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
- Следователи СК собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
По действующему законодательству обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее обвиняемый 9 раз привлекался к уголовной ответственности.
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