В Бурятии сегодня холодно









По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике переменная облачность, ночью в горах Восточного Саяна, днём по южной половине местами осадки в виде мокрого снега и снега, по южному побережью Байкала возможны сильные осадки.На автодорогах местами гололедица, накаты.Ветер переменный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -3,+2, днём +2,+7, местами +2,-3.В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3-8, днём с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +3,+5.