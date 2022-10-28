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В Забайкалье оштрафовали омича, набросившегося на полицейского

В Забайкалье оштрафовали омича, набросившегося на полицейского
Общество,  Фото:screenshot
Пьяный пассажир поезда применил удушающий приём

В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Омска. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В марте 2021 года пьяный омич ехал в поезде Владивосток-Москва и нарушал общественный порядок. На требование сотрудников наряда сопровождения Читинского ЛО МВД России на транспорте сойти с поезда на станции Могоча Забайкальской железной дороги для составления протокола об административном правонарушении мужчина отказался. Словами дело не ограничилось, буйный пассажир применил к транспортному полицейскому удушающий приём. В связи с чем сотрудниками полиции была применена физическая сила с использование спецсредств.

В ходе судебного разбирательства омич признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Суд, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу. Штраф правонарушителем оплачен, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
Забайкальский край

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