В Забайкалье оштрафовали омича, набросившегося на полицейского

Пьяный пассажир поезда применил удушающий приём
В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Омска. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
В марте 2021 года пьяный омич ехал в поезде Владивосток-Москва и нарушал общественный порядок. На требование сотрудников наряда сопровождения Читинского ЛО МВД России на транспорте сойти с поезда на станции Могоча Забайкальской железной дороги для составления протокола об административном правонарушении мужчина отказался. Словами дело не ограничилось, буйный пассажир применил к транспортному полицейскому удушающий приём. В связи с чем сотрудниками полиции была применена физическая сила с использование спецсредств.
В ходе судебного разбирательства омич признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся.
Суд, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу. Штраф правонарушителем оплачен, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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