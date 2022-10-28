В Забайкалье оштрафовали омича, набросившегося на полицейского

Пьяный пассажир поезда применил удушающий приём



В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Омска. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.



В марте 2021 года пьяный омич ехал в поезде Владивосток-Москва и нарушал общественный порядок. На требование сотрудников наряда сопровождения Читинского ЛО МВД России на транспорте сойти с поезда на станции Могоча Забайкальской железной дороги для составления протокола об административном правонарушении мужчина отказался. Словами дело не ограничилось, буйный пассажир применил к транспортному полицейскому удушающий приём. В связи с чем сотрудниками полиции была применена физическая сила с использование спецсредств.



В ходе судебного разбирательства омич признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся.



Суд, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу. Штраф правонарушителем оплачен, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

