28 октября

27 октября

Популярное

В Бурятии появился первый мобильный офис юридической помощи

В Бурятии появился первый мобильный офис юридической помощи
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Автомобиль передало республике Министерство юстиции России

В Бурятии появился первый мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи. Автомобиль передало Министерство юстиции России. Церемония передачи ключей состоялась 28 октября, сообщили в правительстве Бурятии.

- Мы презентуем мобильный офис бесплатной юридической помощи, поступивший в республику в сентябре в рамках большого проекта, реализуемого Министерством юстиции Российской Федерации. В этом году 11 лет как принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи и 10 лет как принят закон субъекта об оказании бесплатной юридической помощи в республике. И в федеральном, и в региональном законе закреплены такие принципы как доступность и адресность. С получением мобильного офиса, я считаю, что вопросы доступности оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно будут решены ещё эффективнее, - отметила начальник управления Минюста России по Бурятии Маргарита Барнакова.

Новый спецавтомобиль представляет из себя настоящий мобильный офис. Он оснащён двумя комплектами столов и стульев, мебелью, шкафом, тумбой для документов и др. Также предусмотрены все удобства для обеспечения доступности услуг маломобильным гражданам.

- Очень рады, что мы сегодня получаем новую возможность для того, чтобы улучшить нашу работу по оказанию бесплатной юридической помощи. Мы получаем возможность быть более мобильными и «дотянуться» до отдалённых районов. Большое спасибо Минюсту России за то, что мы - один из немногих регионов, получивших такой хорошо оборудованный автомобиль, - поблагодарил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.



В соответствии с законодательством об оказании бесплатной юридической помощи в Бурятии её могут получить участники Великой Отечественной войны, сироты, состоящие на учёте в спецучреждениях, многодетные родители, безработные жители республики, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые имеют специальное звание полиции и принимали участие в спецоперации на Украине с 24 февраля, а также члены их семей.

Первый выезд мобильного офиса уже состоялся накануне в Кабанский район, где для жителей села Выдрино и города Бабушкин был организована бесплатная юридическая помощь силами специалистов ПФР, управления Минюста, адвокатов и нотариусов. График выездов до конца текущего года уже составлен.

- В большинстве районов у нас есть адвокаты – участники государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, они работают, люди к ним обращаются. Система работает не первый год, она налажена. И сейчас с получением мобильного офиса такая помощь будет еще более адресной и более эффективной, - отметила начальник управление по обеспечению деятельности мировых судей в Бурятии Галина Косова.
юридическая консультация минюст

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии появился первый мобильный офис юридической помощи
В Бурятии появился первый мобильный офис юридической помощи
Общество, 28.10.2022
Автомобиль передало республике Министерство юстиции России
Одна из старейших школ искусств Улан-Удэ отметила 60-летие
Одна из старейших школ искусств Улан-Удэ отметила 60-летие
Общество, 28.10.2022
Педагогов Детской школы искусств №13 поздравили концертом 
В Бурятии восстанавливают крыши домов после июльского града
В Бурятии восстанавливают крыши домов после июльского града
Общество, 28.10.2022
Ход работ проверил зампред правительства Евгений Луковников
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала
Общество, 28.10.2022
Суточный прирост составил всего 26 больных
В Бурятии вернули поставщику партию непригодных рюкзаков для военных
В Бурятии вернули поставщику партию непригодных рюкзаков для военных
Общество, 28.10.2022
Сейчас на проверке находятся аптечки тактической медицины
Улан-удэнец пытался оттяпать кусок земли рядом с таунхаусом
Улан-удэнец пытался оттяпать кусок земли рядом с таунхаусом
Общество, 28.10.2022
О самовольном занятии земли сообщили неравнодушные жители
В Улан-Удэ обновлённый двор стал центром притяжения жителей Восточного
В Улан-Удэ обновлённый двор стал центром притяжения жителей Восточного
Общество, 28.10.2022
На его благоустройство было направлено почти 20 млн рублей
В Бурятии нерадивую мать арестовали на 10 суток
В Бурятии нерадивую мать арестовали на 10 суток
Общество, 28.10.2022
Женщина не платит алименты на троих детей
Ушёл из жизни известный бурятский композитор Владилен Пантаев
Ушёл из жизни известный бурятский композитор Владилен Пантаев
Общество, 28.10.2022
Имя Владилена Пантаева навсегда вошло в историю музыкальной культуры Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^