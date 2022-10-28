В Бурятии появился первый мобильный офис юридической помощи









В соответствии с законодательством об оказании бесплатной юридической помощи в Бурятии её могут получить участники Великой Отечественной войны, сироты, состоящие на учёте в спецучреждениях, многодетные родители, безработные жители республики, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые имеют специальное звание полиции и принимали участие в спецоперации на Украине с 24 февраля, а также члены их семей.



Первый выезд мобильного офиса уже состоялся накануне в Кабанский район, где для жителей села Выдрино и города Бабушкин был организована бесплатная юридическая помощь силами специалистов ПФР, управления Минюста, адвокатов и нотариусов. График выездов до конца текущего года уже составлен.



- В большинстве районов у нас есть адвокаты – участники государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, они работают, люди к ним обращаются. Система работает не первый год, она налажена. И сейчас с получением мобильного офиса такая помощь будет еще более адресной и более эффективной, - отметила начальник управление по обеспечению деятельности мировых судей в Бурятии Галина Косова.



В Бурятии появился первый мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи. Автомобиль передало Министерство юстиции России. Церемония передачи ключей состоялась 28 октября, сообщили в правительстве Бурятии.- Мы презентуем мобильный офис бесплатной юридической помощи, поступивший в республику в сентябре в рамках большого проекта, реализуемого Министерством юстиции Российской Федерации. В этом году 11 лет как принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи и 10 лет как принят закон субъекта об оказании бесплатной юридической помощи в республике. И в федеральном, и в региональном законе закреплены такие принципы как доступность и адресность. С получением мобильного офиса, я считаю, что вопросы доступности оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно будут решены ещё эффективнее, - отметила начальник управления Минюста России по Бурятии Маргарита Барнакова.Новый спецавтомобиль представляет из себя настоящий мобильный офис. Он оснащён двумя комплектами столов и стульев, мебелью, шкафом, тумбой для документов и др. Также предусмотрены все удобства для обеспечения доступности услуг маломобильным гражданам.- Очень рады, что мы сегодня получаем новую возможность для того, чтобы улучшить нашу работу по оказанию бесплатной юридической помощи. Мы получаем возможность быть более мобильными и «дотянуться» до отдалённых районов. Большое спасибо Минюсту России за то, что мы - один из немногих регионов, получивших такой хорошо оборудованный автомобиль, - поблагодарил зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.