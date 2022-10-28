Педагогов Детской школы искусств №13 поздравили концертом
Коллектив педагогов школы тепло поздравили красочным концертом «Музыка наших сердец» на сцене КТЦ «Феникс».
- 60 лет! Какая красивая история – история создания и история развития. Я от всей души выражаю всему коллективу слова глубокой признательности, а особенно – нашим ветеранам. Низкий вам поклон за сохранение и развитие художественного образования города Улан-Удэ, - поприветствовала юбиляров председатель комитета по культуре Ирина Ковалёва.
Свою историю школа начала в 1962 году. Трёхгодичная вечерняя школа общего музыкального образования рабочей молодёжи была открыта при городской детской музыкальной школе.
Сейчас школа искусств №13 имени Манжигеева охватывает два района Улан-Удэ - это Советский район в микрорайоне Стеклозавод и Октябрьский район в микрорайоне Энергетик. В 2020 году школе было присвоено имя известного бурятского композитора Сергея Манжигеева.
На сегодня это одно из ведущих учреждений художественного образования Улан-Удэ, где собран профессиональный педагогический коллектив. В ней обучается 225 учащихся по трём направлениям – театр, музыка, живопись. Творческие достижения преподавателей и учащихся школы уже вышли на международный и всероссийский уровни.
Также на концерте наградили учителей школы - почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» присвоили Дариме Будаевне Цыденовой, преподавателю по классу «вокал». Весь коллектив школы был отмечен почётными грамотами и благодарностями от мэрии и правительства республики, сообщили в администрации города.
Одна из старейших школ искусств Улан-Удэ отметила 60-летие
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